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В Пензенской области в 2021 году на поддержку МСП предлагается направить 490 млн. рублей

20:01 | 12.11.2020 | Экономика

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Пенза, 12 ноября 2020. PenzaNews. 490 млн. рублей предлагается направить на поддержку малого и среднего предпринимательства (МСП) в Пензенской области в 2021 году. Об этом сообщила врио заместителя министра финансов региона Марина Забара.

В Пензенской области в 2021 году на поддержку МСП предлагается направить 490 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Из них средства федерального бюджета составят 415 млн. рублей», — сказала она в ходе публичных слушаний по проекту бюджета Пензенской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, состоявшихся в режиме видеоконференции в четверг, 12 ноября.

Марина Забара добавила, что господдержка субъектов МСП на 2022 и 2023 годы запланирована в объеме 214 млн. и 307 млн. рублей, при этом из федерального бюджета будет выделено 164 млн. и 249 млн. рублей соответственно.

По ее словам, в основном средства будут направлены на развитие системы микрофинансирования, гарантий и поручительства, на создание благоприятных условий для деятельности субъектов МСП через Фонд поддержки предпринимательства Пензенской области, на продвижение кластерных инициатив, на поддержку бизнеса в монопрофильных муниципальных образованиях, центров молодежного инновационного творчества, а также на создание промышленного парка «Союз».

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