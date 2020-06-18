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В Пензе к концу года завершат реконструкцию корпуса №1 индустриального парка «Союз»

17:44 | 18.06.2020 | Экономика

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Пенза, 18 июня 2020. PenzaNews. Реконструкция корпуса №1 индустриального парка «Союз», создание которого ведется на улице Центральной в Пензе — на базе площадей бывшего завода ВТ, будет завершена к концу 2020 года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства экономики Пензенской области.

В Пензе к концу года завершат реконструкцию корпуса №1 индустриального парка «Союз»

Фото: Econom.pnzreg.ru

В ведомстве уточнили, что акционерное общество «Корпорация развития Пензенской области» заключило контракт на выполнение соответствующих работ с ООО «Строй-Партнер».

Согласно данным портала госзакупок, заявка этой организации, поданная на открытый аукцион в электронной форме с начальной (максимальной) ценой 335 млн. 434 тыс. 870 рублей, оказалась единственной, соответствующей требованиям. Договор с компанией был заключен 8 мая.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», постановление правительства Пензенской области о создании индустриального парка «Союз» на земельных участках общей площадью около 12 га в Пензе было подписано 30 января 2017 года.

Намечено провести реконструкцию около 30 тыс. кв. метров производственных помещений и приобрести для резидентов оборудование коллективного пользования. Общая стоимость реализации проекта превышает 673 млн. рублей.

На эти цели планируется направить субсидию из федерального бюджета, которая выделена в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

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