На реализацию указов президента РФ в Пензенской области в 2021 году направят 7,6 млрд. рублей Экономика

Пенза, 12 ноября 2020. PenzaNews. Расходы в сумме 7,6 млрд. рублей предусмотрены в проекте бюджета Пензенской области на реализацию указов президента России №204 и №474 в 2021 году. Об этом сообщила врио заместителя министра финансов региона Марина Забара в ходе публичных слушаний, состоявшихся в режиме видеоконференции в четверг, 12 ноября.

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По ее словам, 4,8 млрд. рублей заложено на реализацию национальных проектов, направленных в первую очередь на развитие человеческого потенциала: 2,9 млрд. рублей — «Демография», 930 млн. рублей — «Образование», 777 млн. рублей — «Здравоохранение», 203 млн. рублей — «Культура».

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Марина Забара отметила, что на нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД») намечено направить 1,4 млрд. рублей.

«Жилье и городская среда» — 607 млн. рублей, «Экология» — 120 млн. рублей», — добавила врио замминистра.

Она уточнила, что на реализацию нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» запланированы расходы в сумме 498 млн. рублей, «Производительность труда и поддержка занятости» — 73 млн. рублей, «Международная кооперация и экспорт» — 32 млн. рублей, «Цифровая экономика» — 10 млн. рублей.

Марина Забара сказала, что на реализацию указов в 2022 году предлагается направить 7,2 млрд. рублей, в 2023 — 6,8 млрд. рублей.