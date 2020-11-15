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На транспортном рынке Пензы сложилась ситуация, близкая к монопольной — мэр

14:35 | 15.11.2020 | Экономика

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Пенза, 15 ноября 2020. PenzaNews. Ситуация, близкая к монопольной, сложилась на транспортном рынке Пензы. Об этом заявил глава администрации города Андрей Лузгин.

На транспортном рынке Пензы сложилась ситуация, близкая к монопольной — мэр. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мы видим, что сейчас в целом на рынке — на транспортном рынке города Пензы — сложилась по факту ситуация, близкая к монопольной», — сказал он в ходе брифинга, состоявшегося в мэрии в воскресенье, 15 ноября, на который был приглашен ограниченный круг журналистов.

Андрей Лузгин выразил мнение, что перевозчики координируют свои действия.

Комментируя произошедшее накануне повышение стоимости проезда в ряде автобусов большой вместимости с 23 до 27 рублей и маршруток с 27 до 32 рублей, он напомнил, что городская власть не может на это повлиять, поскольку перевозки осуществляются по нерегулируемым тарифам.

По словам мэра, транспортные компании мотивировали принятое решение повышением уровня зарплат на предприятиях, а также подорожанием горюче-смазочных материалов и запчастей.

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