В Пензе несколько перевозчиков повысили стоимость проезда в автобусах до 27 рублей, в маршрутках — до 32 Общество

Пенза, 15 ноября 2020. PenzaNews. Несколько частных перевозчиков Пензы одновременно повысили стоимость проезда в автобусах большой вместимости с 23 до 27 рублей, в маршрутках — с 27 до 32 рублей.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Таким образом, с 14 ноября билет подорожал почти на 20%.

Согласно сведениям, размещенным на сайте администрации Пензы, решение об увеличении провозной платы приняли руководители шести организаций — ООО «Автокомбинат», ООО «Корпорация Дилижанс», ООО «Транспортная компания «Дилижанс», ООО «Компания Дилижанс», ООО «Меркурий» и ООО «Меркурий-авто-6», которые в общей сложности обслуживают более 40 маршрутов. Они подали необходимые уведомления в мэрию 29 октября.

В соответствии с данными ЕГРЮЛ, эти компании связывает то, что с 23 октября у них одна управляющая организация — ООО «УК «Пассажирский транспорт». Юридическое лицо было создано 5 октября 2020 года, зарегистрировано по адресу: Пенза, проспект Победы, 65, офис №1. Учредителями являются два человека: Юрий Анфалов (размер доли 61,72%) и Яткяр Узбеков (38,28%). Генеральный директор — Александр Кровяков, финансовый директор — Юрий Анфалов.

Четыре перевозчика, поднявшие цены на проезд, находятся на улице Литвинова, 20Л. Из них у двух — ООО «Корпорация Дилижанс» и ООО «Компания Дилижанс» — учредителями являются Олег Фомин и Виктор Тюгаев. Также в этом здании располагаются ООО «Транспортная компания «Дилижанс» (учредитель — Андрей Фомин) и ООО «Автокомбинат» (учредитель — Вячеслав Джураев).

ООО «Меркурий» зарегистрировано на улице Антонова, 3; учредитель — Николай Кривозубов.

ООО «Меркурий-авто-6» располагается на улице Ульяновской, 56А; учредителем значится Виталий Сурков.

Предыдущее подорожание проезда произошло в Пензе в 2019 году. Тогда, как и сейчас, компании, работающие на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам, воспользовались своим правом самостоятельно изменять тарифы.

В июле прошлого года представители администрации Пензы заявили, что намерены изменить ситуацию, при которой власти города не имеют возможности влиять на тарифы, устанавливаемые частными перевозчиками. В частности, сообщалось о планируемом изменении вида регулярных перевозок по 18 маршрутам: предполагалось, что они будут осуществляться не по нерегулируемым, а по регулируемым тарифам. Однако пока этого не произошло.

Каких-либо значительных улучшений в качестве обслуживания пассажиров не наблюдается. На дорогах преобладают маршрутки, а не автобусы. В общественном транспорте Пензы по-прежнему не действуют проездные билеты. Возможности оплаты поездки банковской картой нет. При этом в маршрутках водители, как правило, и вовсе не выдают пассажирам билеты.

5 ноября в управлении ФАС России по Пензенской области заявили, что намерены выяснить, насколько обоснованным является повышение стоимости проезда в Пензе. Пока информация о результатах проверки не обнародована.