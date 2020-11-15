В Пензе перевод пассажирских перевозок на брутто-контракты потребует 600 млн. рублей ежегодно Экономика

Пенза, 15 ноября 2020. PenzaNews. Дополнительные расходы из бюджетов всех уровней при переводе пассажирских перевозок Пензы на систему брутто-контрактов составят ежегодно примерно 600 млн. рублей. Об этом сообщил глава администрации города Андрей Лузгин.

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«Администрация города Пензы вместе с управлением транспорта Пензенской области разрабатывает концепцию все-таки перехода городского пассажирского транспорта на работу по брутто-контрактам либо регулируемым тарифам. [...] Дополнительные расходы всех бюджетов при переходе на брутто-контракты составят порядка 600 млн. рублей ежегодно. Для бюджетов это тоже достаточно чувствительная сумма», — сказал он в ходе брифинга, состоявшегося в мэрии в воскресенье, 15 ноября, на который был приглашен ограниченный круг журналистов.

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Андрей Лузгин уточнил, что окончательное решение о внедрении в Пензе системы брутто-контрактов пока не принято.

«Тем не менее, я думаю, [...] что переход на брутто-контракты рано или поздно все равно состоится. Для нас это направление, от которого мы не откажемся», — отметил мэр.

Он добавил, что в этом случае предусмотрено проведение конкурсных процедур.

«Мы будем приветствовать участие и местных, и региональных перевозчиков», — подчеркнул Андрей Лузгин.

Как уточняется на сайте мэрии, брутто-контракт предполагает наличие посредника между пассажиром и любым перевозчиком — частным или муниципальным, который называется городским организатором перевозок. Брутто-контракт подразумевает заключение соглашения, при котором перевозчику будут выплачивать деньги за километры пробега общественного транспорта, а не за число перевезенных пассажиров.