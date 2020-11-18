Представители пензенского малого бизнеса получат поддержку при продвижении продукции и услуг Экономика

Пенза, 18 ноября 2020. PenzaNews. Фонд поддержки предпринимательства Пензенской области поможет с продвижением продукции и услуг 27 субъектам малого и среднего бизнеса, которые стали победителями конкурсного отбора, объявленного в сентябре.

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Временно исполняющий обязанности заместителя председателя правительства региона Денис Бубнов вручил им сертификаты, позволяющие направить до 100 тыс. рублей средств поддержки на изготовление рекламной продукции, продвижение в соцсетях и СМИ, создание или модернизацию сайта, работу на электронных торговых площадках.

Он подчеркнул, что завершившийся конкурсный отбор стал уже вторым в 2020 году, при этом, в отличие от первого, когда было поддержано 13 компаний, в нем могли принять участие не только производители продукции.

«Очень приятно, что вы заявили о себе на нашей территории, но будет еще лучше, если о конкурентоспособных товарах и услугах пензенских компаний узнает вся Российская Федерация», — сказал врио заместителя председателя облправительства.

Денис Бубнов призвал активнее использовать возможности центра «Мой бизнес», деятельность которого обеспечивает Фонд поддержки предпринимательства Пензенской области, включая софинансирование расходов на продвижение товаров и сертификацию, содействие в выходе на экспорт, участие в выставках и бизнес-миссиях, размещение продукции на российских и зарубежных маркетплейсах, бесплатное обучение и другие.

В свою очередь директор фонда Сергей Матюкин напомнил, что за информацией о мероприятиях по поддержке компаний малого бизнеса, в том числе о проводимых конкурсах, можно следить как на сайте ФПП, так и в социальных сетях.

После завершения официальной части встреча продолжилась в формате диалога.

Участники обменялись мнениями о трудностях и ограничениях, с которыми пришлось столкнуться компаниям в условиях пандемии коронавируса, о мерах государственной поддержки, а также поделились опытом адаптации к новым экономическим реалиям.

Особое внимание было уделено продвижению пензенских брендов, а через них — и региона в целом.