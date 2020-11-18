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В Пензенской области индекс промпроизводства в январе-октябре составил 108,6%

12:50 | 18.11.2020 | Экономика

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Пенза, 18 ноября 2020. PenzaNews. Индекс промышленного производства продукции по основным видам экономической деятельности по полному кругу организаций составил в Пензенской области в январе-октябре 2020 года 108,6% к соответствующему периоду 2019-го. Об этом свидетельствуют данные Пензастата.

В Пензенской области индекс промпроизводства в январе-октябре составил 108,6%. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно представленным сведениям, рост зафиксирован в обрабатывающих производствах — 109,8%, по направлению «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» — 107,4%, а также в сфере добычи полезных ископаемых — 100,1%.

По виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» наблюдается спад — 95,4%.

В целом по России индекс промышленного производства в январе-октябре 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019-го составил 96,9%.

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