Средняя цена 1 кв. метра в пензенских новостройках в III квартале превысила 53 тыс. рублей Экономика

Пенза, 20 ноября 2020. PenzaNews. Средняя цена 1 кв. метра общей площади квартир на первичном рынке жилья составила в Пензенской области по итогам III квартала 2020 года 53 тыс. 183 рубля 23 копейки. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Рост ко II кварталу текущего года, когда 1 кв. метр жилья в новостройках в среднем стоил в регионе 50 тыс. 892 рубля 67 копеек, достиг 4,5%.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года жилье на первичном рынке подорожало в Пензенской области на 15,3%: в III квартале 2019-го средняя цена 1 кв. метра общей площади квартир составляла 46 тыс. 140 рублей 36 копеек.

На вторичном рынке средняя цена 1 кв. метра по итогам III квартала 2020 года составила 44 тыс. 440 рублей 43 копейки.

Во II квартале текущего года она была ниже на 3,1% — 43 тыс. 94 рубля 12 копеек; в III квартале 2019-го — на 6,9%, тогда 1 кв. метр общей площади квартир в среднем стоил 41 тыс. 580 рублей 46 копеек.