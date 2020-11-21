EN
21:47:06 Суббота, 21 ноября
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Минфин проанализировал исполнение консолидированного бюджета по доходам за 10 месяцев

10:05 | 21.11.2020 | Экономика

Печать

Пенза, 21 ноября 2020. PenzaNews. Доходы в размере 63 млрд. 578,9 млн. рублей поступили в консолидированный бюджет Пензенской области в январе-октябре 2020 года, план выполнен на 99,9%. Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов региона.

Минфин проанализировал исполнение консолидированного бюджета по доходам за 10 месяцев. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации ведомства, налоговые и неналоговые доходы составили 36 млрд. 327,5 млн. рублей, или 95% от запланированного уровня; безвозмездные поступления — 27 млрд. 251,4 млн. рублей (107,3%).

Бюджет Пензенской области по доходам выполнен на 100,1%: при плане в 56 млрд. 33,2 млн. рублей фактически поступило 56 млрд. 80 млн. рублей.

Налоговые и неналоговые доходы составили 28 млрд. 864 млн. рублей при ожидаемом объеме в 30 млрд. 691,7 млн. рублей, план выполнен на 94%.

12 ноября врио заместителя министра финансов Пензенской области Марина Забара сообщила, что с учетом складывающейся динамики бюджет региона, как ожидается, по итогам 2020 года недополучит 1,9 млрд. рублей.

Новости партнеров
Читайте также
Павел Мигин назначен главой администрации Камешкирского района В Бековском районе перед судом предстанет мужчина, избивший мать
В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у 26 детей В Пензе будет открыт центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
В Пензе из коллектора теплотрассы извлекли тело мужчины В Пензе на чердаке жилого дома обнаружен труп
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама