Минфин проанализировал исполнение консолидированного бюджета по доходам за 10 месяцев Экономика

Пенза, 21 ноября 2020. PenzaNews. Доходы в размере 63 млрд. 578,9 млн. рублей поступили в консолидированный бюджет Пензенской области в январе-октябре 2020 года, план выполнен на 99,9%. Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов региона.

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По информации ведомства, налоговые и неналоговые доходы составили 36 млрд. 327,5 млн. рублей, или 95% от запланированного уровня; безвозмездные поступления — 27 млрд. 251,4 млн. рублей (107,3%).

Бюджет Пензенской области по доходам выполнен на 100,1%: при плане в 56 млрд. 33,2 млн. рублей фактически поступило 56 млрд. 80 млн. рублей.

Налоговые и неналоговые доходы составили 28 млрд. 864 млн. рублей при ожидаемом объеме в 30 млрд. 691,7 млн. рублей, план выполнен на 94%.

12 ноября врио заместителя министра финансов Пензенской области Марина Забара сообщила, что с учетом складывающейся динамики бюджет региона, как ожидается, по итогам 2020 года недополучит 1,9 млрд. рублей.