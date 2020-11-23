Определены победители регионального этапа конкурса «Лучший социальный проект года» Экономика

Пенза, 23 ноября 2020. PenzaNews. Специально созданная комиссия определила победителей регионального этапа всероссийского конкурса «Лучший социальный проект», организаторами которого в Пензенской области выступили центр инноваций социальной сферы (ЦИСС), действующий на базе ООО «Центр кластерного развития», и областной Минпром.

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В номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере поддержки и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья» отмечен инклюзивный детский сад ООО «Лечебно-оздоровительный центр «Благо Дарю». Цель заявленного на конкурс проекта — помочь развить в ребенке лидерские качества и раскрыть его потенциал. При этом целевой аудиторией являются родители детей с ограниченными возможностями здоровья: расстройствами аутистического спектра, задержкой психоречевого развития и ДЦП.

В номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере социального обслуживания» победа присуждена патронажному центру «Доброе дело», деятельность которого обеспечивает индивидуальный предприниматель Елена Климанова. В качестве основной задачи заявлена помощь семьям, столкнувшимся с необходимостью заботиться о своих престарелых или больных родственниках. Среди прочего сотрудники центра занимаются организацией праздников для пожилых людей и проводят уроки компьютерной грамотности.

В номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере дополнительного образования и воспитания детей» конкурсная комиссия выделила заявку индивидуального предпринимателя Марии Куликовой под названием «Лига LoGo». Проект предполагает организацию системы комплексной коррекционной помощи детям с задержкой речевого развития. При этом наряду с традиционными технологиями предусмотрено использование дистанционных.

В номинации «Лучший проект социального предпринимательства в культурно-просветительской сфере» победителем стал «Центр живой истории». Согласно заявке индивидуального предпринимателя Кирилла Манцерева, проект направлен на развитие патриотического сознания подростков, пробуждение интереса к истории страны, а также сохранение традиций, ремесел и культурных ценностей через проведение тематических выездных мероприятий в школах и детских оздоровительных лагерях.

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Всего на участие в региональном этапе было подано 26 заявок. Из них максимальное число — девять — поступило в номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере дополнительного образования и воспитания детей».

Победители рекомендованы для участия в федеральном этапе. Помимо этого, они будут награждены сертификатами на услуги ЦИСС по продвижению проектов, а также на приобретение техники и расходных материалов.

Конкурс «Лучший социальный проект года» проводится с 2015 года Российским государственным социальным университетом при поддержке Минэкономразвития РФ.

Является одним из проектов платформы «Россия — страна возможностей».

Основные задачи конкурса — поиск, выявление и популяризация лучших проектов и практик субъектов социального предпринимательства, направленных на достижение общественно полезных целей.