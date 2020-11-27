В Пензе перевозчикам пока не будут компенсировать проценты по кредитам на покупку автобусов Экономика

Пенза, 27 ноября 2020. PenzaNews. Денежные средства, которые планировалось довести до частных перевозчиков в виде компенсации части расходов на ГСМ и процентов по кредитам на приобретение автобусов, работающих на газомоторном топливе, пока не будут перечислены из бюджета Пензы транспортным компаниям. Об этом сообщила начальник городского финансового управления Ольга Завьялкина в ходе 17-й очередной сессии гордумы в пятницу, 27 ноября.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В прежние месяцы перевозчики обратились в правительство Пензенской области с двумя письмами, в которых вот именно эти проблемы озвучены. Первая проблема — это о том, что компенсировать часть расходов на топливные ресурсы, вторая — это компенсировать процентную ставку по кредитам на приобретение автобусов на газомоторном топливе», — сказала Ольга Завьялкина в ответ на просьбу депутата от «Справедливой России» Людмилы Коломыцевой прокомментировать запланированные в 2020 году на эти цели расходы в объеме 11,5 млн. и более 7,8 млн. рублей соответственно.

Читайте также

Пенза подала заявку на получение федеральной поддержки для приобретения 110 автобусов

Начальник финуправления добавила, что после этого Пенза получила целевую дотацию из регионального бюджета.

«Мы соответственно по отрасли транспорта эти средства и поставили как в доход, так и в расход», — пояснила Ольга Завьялкина.

Она обратила внимание на то, что до настоящего времени перевозчики не представили в управление транспорта и связи Пензы документы, подтверждающие оплату топлива и приобретение автобусов.

«В связи с этим муниципалитет выделять денежные средства по этим двум направлениям не будет. [...] Мы их будем возвращать в бюджет Пензенской области», — уточнила руководитель управления.