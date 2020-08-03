Пенза подала заявку на получение федеральной поддержки для приобретения 110 автобусов Общество

Пенза, 3 августа 2020. PenzaNews. Администрация Пензы подала заявку на получение федеральной поддержки для приобретения 110 автобусов, работающих на газомоторном топливе. Об этом мэр Андрей Лузгин проинформировал губернатора Ивана Белозерцева в ходе рабочей встречи, состоявшейся в правительстве региона.

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«Подготовлен пакет документов на участие в федеральной программе льготного лизинга», — сказал глава администрации города.

Он напомнил, что в Пензе планируется увеличить число газовых заправок.

«Подписано соглашение. Есть компания, которая планирует в регионе эти заправки строить», — цитирует Андрея Лузгина пресс-служба областного правительства.

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В июле Минтранс России объявил прием заявок на обновление подвижного состава пассажирского транспорта в городских агломерациях в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД»).



Федеральная поддержка предполагает использование механизма лизинга путем предоставления перевозчикам права приобретения транспортных средств со скидкой 60% от стоимости. На эти цели в федеральном бюджете на будущий год предусмотрено 4 млрд. рублей. Еще 2,6 млрд. рублей планирует привлечь ПАО «ГТЛК». Основными условиями оказания поддержки является приобретение транспортных средств большого или особо большого класса со 100-процентной низкопольной частью салона, а также их эксплуатация на магистральных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам.

При рассмотрении заявок будет проведена экспертная оценка комплекса мер, направленных на развитие инфраструктуры городского пассажирского транспорта, транспортное планирование, оптимизацию маршрутной сети и переход к безналичной оплате проезда.

Согласно поручению правительства РФ, проработана возможность закупки и опережающей поставки в IV квартале 2020 года автобусов, троллейбусов и трамваев в субъекты, которые будут определены для реализации данного проекта в 2021 году. Производители предварительно подтвердили такую возможность.

В 2020 году в 12 городских агломераций — Белгородскую, Воронежскую, Екатеринбургскую, Ивановскую, Казанскую, Кемеровскую, Липецкую, Нижегородскую, Омскую, Пермскую, Самарско-Тольяттинскую и Череповецкую, отобранных для обновления парка транспортных средств, — будут поставлены 447 газомоторных автобусов большого класса и 64 троллейбуса.

Пенза подавала заявку на получение в 2020 году федеральной поддержки для приобретения 121 автобуса, но отбор не прошла.