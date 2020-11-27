В Пензе предпринимателям рассказали, как организовать продажи в интернете с нуля Экономика

Пенза, 27 ноября 2020. PenzaNews. Семинар «Отдел продаж с нуля и при нуле. Инструкция по применению», организованный Фондом поддержки предпринимательства Пензенской области, состоялся в пятницу, 27 ноября.

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Его участниками стали представители субъектов малого и среднего бизнеса, заинтересованные в использовании современных технологий для продвижения продукции и услуг.

Своим опытом с ними поделилась эксперт-консультант в сфере интернет-маркетинга Надежда Гурьянова.

Она подробно остановилась на способах оценки ниши, нюансах составления бизнес-плана, вопросах организации доставки и хранения товаров, а также вариантах привлечения трафика и приема платежей на начальном этапе развития собственного дела.

В частности, Надежда Гурьянова рассказала о том, как с помощью интернет-сервиса «Яндекс.Дзен» своими силами за несколько месяцев получить поисковый трафик и найти реальных покупателей.

«Ставку нужно делать на собственную экспертизу», — сказала она.

По ее мнению, интернет дает большие возможности для запуска бизнеса с нуля, причем в современном мире важно пробовать различные инструменты и не бояться сочетать их.

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Как отметил один из участников семинара, генеральный директор ООО «Клим» Александр Клименко, который длительное время работал в сфере продаж потребительских товаров, а теперь занимается рекламной деятельностью, подобные мероприятия позволяют быть в курсе последних тенденций и по-новому взглянуть на подход к продвижению своих услуг.

«С интернетом нужно дружить, в этом направлении развиваться, потому что за ним будущее», — сказал он.

В свою очередь начальник отдела маркетинга ООО «Центр лечения спины» Ольга Качалова пояснила, что полученные на семинаре знания планируется использовать при подготовке качественного контента о компании для последующего размещения в интернете.

«Мы хотели бы, чтобы о нас узнали за пределами Пензенского региона», — подчеркнула она.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», мероприятия, организуемые Фондом поддержки предпринимательства Пензенской области, проводятся в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Участие в них для представителей бизнеса в настоящее время является бесплатным.