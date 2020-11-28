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Пензенские предприниматели посетили Тольятти с бизнес-миссией

09:30 | 28.11.2020 | Экономика

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Пенза, 28 ноября 2020. PenzaNews. Представители трех пензенских компаний — «ПромСветЭнерго», «Парафарм» и «Биоэра-Пенза» — посетили Тольятти с бизнес-миссией 26–27 ноября.

Пензенские предприниматели посетили Тольятти с бизнес-миссией. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Программа деловой поездки включала в себя знакомство с деятельностью местных предприятий, проведение презентаций и переговоров.

Результатом двухдневной работы стало то, что каждая компания заключила соглашения о намерениях с потенциальными партнерами.

Бизнес-миссия была организована Фондом поддержки предпринимательства Пензенской области при содействии министерства экономики региона в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

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Как сообщила ИА «PenzaNews» руководитель центра поддержки предпринимательства ФПП Наталья Солодилова, данному мероприятию предшествовала большая организационная работа: с учетом пожеланий и потребностей участников были подобраны потенциальные партнеры, согласованы время и формат встреч с ними, решены вопросы с подготовкой помещений и оборудования для переговоров, а также с перемещением предпринимателей по городу.

«Все это для участников бизнес-миссии бесплатно», — сказала собеседница агентства.

Она выразила надежду на то, что достигнутые сторонами предварительные договоренности в будущем перерастут в плодотворное сотрудничество.

Наталья Солодилова напомнила, что ранее в 2020 году состоялись бизнес-миссии в Чебоксары, Набережные Челны, Уфу, Пермь и Оренбург.

«Так что даже с учетом пандемии мы в этом году очень много успели», — подчеркнула она.

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