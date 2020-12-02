ВЭБ.РФ представил проект развития общественного транспорта Пензенской агломерации Экономика

Пенза, 2 декабря 2020. PenzaNews. Руководитель проектного офиса по развитию общественного транспорта госкорпорации ВЭБ.РФ – заместитель генерального директора АО «ВЭБ-лизинг» Александр Кондрашов представил проект комплексного развития общественного транспорта Пензенской агломерации в ходе рабочей встречи с губернатором Иваном Белозерцевым, состоявшейся в правительстве области в среду, 2 декабря.

Фото: Pnzreg.ru

«Реформа общественного транспорта должна быть комплексной. Это не только обновление парка. Это прежде всего новая идеология управления системой перевозок, сторонником которой является ВЭБ.РФ. В результате проведенной комплексной реформы пассажирского транспорта услуга становится значительно безопаснее и качественнее. Это ощутимый вклад в достижение национальных целей по улучшению качества городской среды, охране здоровья и благополучию людей», — отметил он.

Презентованный Александром Кондрашовым проект предусматривает формирование оптимальной маршрутной сети, взаимоувязку разных видов транспорта, введение электронного билета, запуск современного экологичного подвижного состава, а также функционирование единого оператора по администрированию перевозок и диспетчеризации.

По информации пресс-службы регионального правительства, губернатор Иван Белозерцев поручил взять предложенный проект за основу, подготовить дорожную карту по его реализации и проработать вопрос о приобретении нового транспорта в лизинг.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», летом 2020 года администрация Пензы подала заявку на получение федеральной поддержки для приобретения 110 автобусов, работающих на газомоторном топливе в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД»).

Федеральная поддержка предполагает использование механизма лизинга путем предоставления перевозчикам права приобретения транспортных средств со скидкой 60% от стоимости. Основными условиями оказания поддержки является приобретение транспортных средств большого или особо большого класса со 100-процентной низкопольной частью салона и их эксплуатация на магистральных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам.

При рассмотрении заявок субъектов РФ проводится экспертная оценка комплекса мер, направленных на развитие инфраструктуры городского пассажирского транспорта, транспортное планирование, оптимизацию маршрутной сети и переход к безналичной оплате проезда.