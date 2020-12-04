Пензенская область не получила третий транш поддержки из-за уровня налоговых доходов Экономика

Пенза, 4 декабря 2020. PenzaNews. Пензенская область, которой ранее было направлено два транша финансовой поддержки для компенсации снижения доходов в связи с пандемией коронавируса, не получила третий из-за уровня поступающих налогов. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

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«[Было] два транша из федерального бюджета, нас Минфин поддержал. Третий транш — мы поддержку не получили по одной простой причине, что [...] у нас сейчас идут налоговые поступления так, как были запланированы еще в прошлом году при утверждении бюджета на очередной финансовый год», — сказал он в ходе расширенного заседания совета по развитию предпринимательства, состоявшегося в правительстве региона в пятницу, 4 декабря.

По мнению Ивана Белозерцева, это свидетельствует о том, что ситуация в регионе выправилась.

«Такие регионы есть. Их 37 в России, в том числе Пензенская область. Это говорит о том, что экономика, бизнес у нас сегодня работают и «выходят из коронавируса» более стабильно, чем некоторые другие регионы, которые получили поддержку по третьему траншу. У них ситуация значительно хуже», — отметил губернатор.

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Он добавил также, что принятые на региональном и муниципальном уровнях меры поддержки были оправданы.

19 ноября 2020 года председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Минфину страны 80 млрд. рублей для их последующего направления 39 субъектам РФ, у которых из-за пандемии коронавируса сократились поступления в доходную часть бюджета.

20 ноября Минфин России перечислил дотации регионам.

Как отмечается на сайте ведомства, поддержка оказана субъектам РФ, у которых по состоянию на 1 ноября 2020 года произошло снижение налоговых и неналоговых доходов по сравнению с прошлым годом, скорректированное на коэффициент доли первоочередных расходов региональных бюджетов к объему доходов. Финансовую помощь получили наиболее пострадавшие регионы с уровнем бюджетной обеспеченности меньше 1,5.