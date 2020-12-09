ВТБ профинансировал строительство четырех многоквартирных домов холдинга «Термодом» Экономика

Пенза, 9 декабря 2020. PenzaNews. ВТБ открыл пензенскому холдингу «Термодом» кредитные линии в совокупном размере свыше 1,5 млрд. рублей, средства предоставлены на срок до 5 лет под строительство четырех многоквартирных жилых домов. Об этом говорится в сообщении кредитно-финансового учреждения, распространенном в среду, 9 декабря.

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В нем уточняется, что деньги будут направлены на возведение 18-этажного жилого дома на Жемчужном проезде в Пензе, 16-этажного — в микрорайоне «Город Спутник» и двух многоквартирных домов в ЖК «Новелла» на улице Шмидта.

В тексте указано, что общая жилая площадь новостроек составляет 33,5 тыс. кв. метров, финансирование проектов осуществляется с применением счетов эскроу.

«Рынок жилищного строительства продолжает рост, и девелоперы наращивают портфель вводимых объектов. Всего с начала года в регионах страны ВТБ профинансировал более 100 жилых комплексов, которые строят компании среднего бизнеса. Мы рады содействовать возведению в Пензе еще нескольких современных жилых комплексов, которые обеспечат комфортным жильем сотни семей, стремящихся к улучшению жилищных условий», — прокомментировал руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент ВТБ Руслан Еременко.

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В свою очередь руководитель «Термодома» Рафик Ибрагимов отметил, что холдинг ставит перед собой амбициозные задачи по обеспечению региона новым комфортным жильем и заинтересован в таком сильном партнере, как ВТБ, имеющем значительный опыт в финансировании проектов по строительству жилой недвижимости.

«Новые объекты, возводимые при поддержке ВТБ, являются продолжением нашего сотрудничества: в IV квартале запланирована сдача многоэтажного жилого дома в «Спутнике», строительство которого велось также при его участии», — напомнил он.

Холдинг «Термодом» — один из крупнейших застройщиков в Пензенской области, специализирующийся на возведении жилых зданий и социальных объектов, продаже квартир, производстве строительных и отделочных материалов. Осуществляет свою деятельность на строительном рынке региона с 1998 года.

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