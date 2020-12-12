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За торговлю алкоголем без лицензии и маркировки предприниматель заплатит 260 тыс. рублей

10:45 | 12.12.2020 | Экономика

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Пенза, 12 декабря 2020. PenzaNews. Индивидуальный предприниматель Елена Волкова, осуществляющая деятельность в магазине «Маячок» на улице Тарханова в Пензе, заплатит штрафы на сумму 260 тыс. рублей за оборот алкогольной продукции без лицензии и маркировки. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства региона.

За торговлю алкоголем без лицензии и маркировки предприниматель заплатит 260 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Из нелегального оборота было изъято 92 бутылки алкогольной продукции», — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе пояснили, что в отношении предпринимателя были составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 4 ст. 15.12 КоАП РФ «Производство или продажа товаров и продукции, в отношении которых установлены требования по маркировке и (или) нанесению информации, без соответствующей маркировки и (или) информации, а также с нарушением установленного порядка нанесения такой маркировки и (или) информации» и ч. 3 ст. 14.17 КоАП РФ «Нарушение требований к производству или обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».

В Минсельхозе добавили, что решения мирового судьи Железнодорожного района Пензы и Арбитражного суда Пензенской области, которыми на предпринимателя наложены штрафы на общую сумму 260 тыс. рублей, вступили в законную силу.

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