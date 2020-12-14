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В Пензенской области увеличилось количество выданных ипотечных кредитов

13:57 | 14.12.2020 | Экономика

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Пенза, 14 декабря 2020. PenzaNews. Количество выданных в Пензенской области ипотечных кредитов увеличилось по итогам 10 месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Об этом сообщил министр строительства и дорожного хозяйства региона Александр Гришаев.

В Пензенской области увеличилось количество выданных ипотечных кредитов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Принятие на федеральном уровне решения о предоставлении гражданам льготных ипотечных кредитов с процентной ставкой от 6,5% в целях поддержки строительной отрасли позволило значительно увеличить в 2020 году объемы выдачи ипотеки. За 10 месяцев количество выданных кредитов увеличилось почти на 37% по сравнению с прошлым годом», — сказал он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве региона в понедельник, 14 декабря.

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По словам Александра Гришаева, ожидается, что по итогам 2020 года в регионе будет выдано свыше 14 тыс. ипотечных кредитов на сумму до 25 млрд. рублей, в том числе ООО «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области» предоставит их более чем на 2 млрд. рублей по подпрограмме «Стимулирование развития жилищного строительства» в рамках соглашения АО «Дом.рф».

Он добавил также, что Минстрой Пензенской области заключил с крупными застройщиками соглашение об ограничении стоимости жилья на первичном рынке.

«Стороны договорились стремиться к ограничению [темпов] роста стоимости реализации гражданам квартир с использованием механизмов льготной ипотеки, программы «АИК Пензенской области», и допустимый процент увеличения стоимости установлен в рамках не выше официального уровня инфляции», — отметил министр.

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