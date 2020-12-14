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Пензенская область получит федеральные средства на развитие жилищного строительства

15:19 | 14.12.2020 | Экономика

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Пенза, 14 декабря 2020. PenzaNews. Пензенская область получит денежные средства из федерального бюджета на стимулирование жилищного строительства в 2021–2024 годах. Об этом сообщил глава регионального Минстроя Александр Гришаев.

Пензенская область получит федеральные средства на развитие жилищного строительства. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По итогам рассмотрения заявки Пензенской области на участие в 2021–2024 годах в федеральном проекте «Жилье» на основании решения президиума (штаба) [по региональному развитию] Пензенской области предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 1 млрд. 136 млн. рублей на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства, в том числе в 2021 году — более 186 млн. рублей», — сказал он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве региона в понедельник, 14 декабря.

Александр Гришаев уточнил, что в проект включен 21 объект инженерной и дорожной инфраструктуры, в том числе на 2021 год — восемь.

«У нас ни один застройщик не остался без помощи в части включения строительства инженерной инфраструктуры [в федеральный проект]», — отметил министр.

По словам Александра Гришаева, в рамках данного проекта в 2021 году необходимо обеспечить ввод 88 тыс. кв. метров жилья.

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