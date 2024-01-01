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В Пензенской области к 2024 году планируется существенно увеличить число МСП-экспортеров

15:19 | 16.12.2020 | Экономика

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Пенза, 16 декабря 2020. PenzaNews. Число малых и средних предприятий, осуществляющих экспортную деятельность, планируется существенно увеличить в Пензенской области к 2024 году. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

В Пензенской области к 2024 году планируется существенно увеличить число МСП-экспортеров

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«К 2024 году число таких компаний должно быть более 900», — сказал он в ходе церемонии открытия форума «Экспорт-2021: возможности, поддержка, результат» в гостиничном комплексе «Для Вас» в Пензе в среду, 16 декабря.

Иван Белозерцев уточнил, что в настоящее время в регионе экспортную деятельность осуществляют 428 организаций.

«Из них 385 компаний малого и среднего бизнеса», — отметил он.

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Форум «Экспорт-2021: возможности, поддержка, результат» организован министерством экономики Пензенской области и Фондом поддержки предпринимательства региона. Он проводится в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В связи с ограничениями, введенными из-за угрозы распространения коронавируса, при формировании программы было решено совместить онлайн- и офлайн-форматы.

Модератором форума стал шеф-редактор экономических программ телеканала РБК Павел Демидович.

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