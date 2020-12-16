Пензенская область сможет привлечь более 75 млн. рублей на поддержку экспортеров Экономика

Пенза, 16 декабря 2020. PenzaNews. Пензенская область сможет привлечь более 75 млн. рублей на поддержку экспортеров в 2021 году. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

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«Центр поддержки экспорта Пензенской области перешел в более высокую группу эффективности по результатам мониторинга Российского экспортного центра, что позволяет привлечь в следующем году более 75 млн. рублей на поддержку экспортеров», — сказал он в ходе церемонии открытия форума «Экспорт-2021: возможности, поддержка, результат» в гостиничном комплексе «Для Вас» в Пензе в среду, 16 декабря.

Иван Белозерцев отметил, что это большая сумма.

«Например, 3–4 года назад мы о такой сумме и мечтать с вами не могли, поэтому надо использовать эти возможности, эту поддержку», — добавил он.

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Форум «Экспорт-2021: возможности, поддержка, результат» организован министерством экономики Пензенской области и Фондом поддержки предпринимательства региона. Он проводится в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В связи с ограничениями, введенными из-за угрозы распространения коронавируса, при формировании программы было решено совместить онлайн- и офлайн-форматы.

Модератором форума стал шеф-редактор экономических программ телеканала РБК Павел Демидович.