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«Сурская мебель» вступила в нацпроект по повышению производительности труда

10:43 | 22.12.2020 | Экономика

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Пенза, 22 декабря 2020. PenzaNews. Пензенская фабрика «Сурская мебель» подключилась к реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».

«Сурская мебель» вступила в нацпроект по повышению производительности труда

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Обращаясь к участникам установочного совещания, министр промышленности и инновационной политики Пензенской области Михаил Торгашин отметил, что в регионе накоплен успешный опыт по оптимизации производственных процессов на предприятиях.

«От участия каждого будет зависеть общий результат», — подчеркнул он.

Глава ведомства добавил, что благодаря нацпроекту сотрудники научатся выполнять меньше трудовых обязанностей и при этом показывать лучшие результаты.

Планируется, что на базе цеха МДФ будет создан поток-образец, который станет эталоном. На его основе впоследствии будут совершенствоваться другие производственные участки.

Повышать производительность труда на мебельном предприятии помогут сотрудники регионального центра компетенций.

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