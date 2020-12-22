«Сурская мебель» вступила в нацпроект по повышению производительности труда Экономика

Пенза, 22 декабря 2020. PenzaNews. Пензенская фабрика «Сурская мебель» подключилась к реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Обращаясь к участникам установочного совещания, министр промышленности и инновационной политики Пензенской области Михаил Торгашин отметил, что в регионе накоплен успешный опыт по оптимизации производственных процессов на предприятиях.

«От участия каждого будет зависеть общий результат», — подчеркнул он.

Глава ведомства добавил, что благодаря нацпроекту сотрудники научатся выполнять меньше трудовых обязанностей и при этом показывать лучшие результаты.

Планируется, что на базе цеха МДФ будет создан поток-образец, который станет эталоном. На его основе впоследствии будут совершенствоваться другие производственные участки.

Повышать производительность труда на мебельном предприятии помогут сотрудники регионального центра компетенций.