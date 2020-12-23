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В Пензенской области за 10 месяцев юрлицам и ИП выданы кредиты на 109,8 млрд. рублей

11:32 | 23.12.2020 | Экономика

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Пенза, 23 декабря 2020. PenzaNews. Банки выдали юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям кредиты на сумму 109,8 млрд. рублей в Пензенской области за 10 месяцев 2020 года, что на 2,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального отделения Волго-Вятского главного управления Банка России.

В Пензенской области за 10 месяцев юрлицам и ИП выданы кредиты на 109,8 млрд. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Наибольший объем кредитов предоставлен предприятиям агропромышленного комплекса — 37,6 млрд. рублей, организациям обрабатывающих производств — 25,7 млрд. рублей, предприятиям оптовой и розничной торговли — 17,9 млрд. рублей», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что объем кредитования в секторе малого и среднего предпринимательства (МСП) по итогам января-октября 2020 года составил 39,4 млрд. рублей, рост к аналогичному периоду 2019-го — 19%.

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Из пресс-релиза следует, что кредитный портфель малого и среднего бизнеса в Пензенской области к 1 ноября текущего года достиг 35,8 млрд. рублей, по сравнению с аналогичной датой 2019-го он увеличился на 34,1%.

Комментируя данные показатели, и.о. управляющего региональным отделением Волго-Вятского главного управления Банка России Роман Тюняев отметил, что в Пензенской области банковский сектор активно участвовал в реализации государственных программ поддержки бизнеса.

«Объем одобренных льготных кредитов по госпрограммам — кредиты на выплату заработной платы под 0% и на возобновление деятельности под 2% с возможностью последующего списания долга — в период действия мер господдержки составил более 6,4 млрд. рублей», — сказал он.

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