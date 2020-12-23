В Пензенской области за 10 месяцев выданы ипотечные жилищные кредиты на 22,6 млрд. рублей Экономика

Пенза, 23 декабря 2020. PenzaNews. 11,8 тыс. ипотечных жилищных кредитов на сумму 22,6 млрд. рублей выдано в Пензенской области за 10 месяцев 2020 года. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального отделения Волго-Вятского главного управления Банка России.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выданных ипотечных кредитов выросло на 36,7%, сумма — на 47,7%», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что средний срок ипотечного кредитования увеличился почти на пять месяцев — до 18,5 лет, средневзвешенная процентная ставка снизилась до 7,4%.

«Ипотечный кредитный портфель с начала года увеличился на 19,1% и к 1 ноября достиг 59,5 млрд. рублей», — сказано в пресс-релизе.

По словам и.о. управляющего региональным отделением Волго-Вятского главного управления Банка России Романа Тюняева, восстановлению роста ипотечного кредитования способствовали федеральные и региональные льготные программы, а также постепенное уменьшение банками процентных ставок вслед за снижением ключевой ставки.

«В период карантинных ограничений из-за коронавирусной инфекции банки в Пензенской области поддержали заемщиков, оказавшихся в сложной ситуации, с помощью программ реструктуризации. Всего с начала действия мер поддержки по 2 декабря без учета индивидуальных предпринимателей банки реструктурировали кредиты жителей Пензенской области на общую сумму 3,5 млрд. рублей, в том числе более 700 млн. рублей из них — по ипотечным кредитам», — отметил он.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2017 году в Пензенской области были выданы ипотечные жилищные кредиты на сумму свыше 13,5 млрд. рублей, в 2018-м — более чем на 20 млрд. рублей, в 2019-м — на 19,2 млрд. рублей.

