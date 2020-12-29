Расходы на работу троллейбусов заложены в бюджете Пензы на весь 2021 год — мэр Экономика

Пенза, 29 декабря 2020. PenzaNews. Расходы на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам предусмотрены в бюджете Пензы на весь 2021 год. Об этом сообщил мэр Андрей Лузгин.

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По его словам, в текущем году ситуация складывалась иначе.

«У нас, действительно, изначально в силу особенностей бюджетного планирования были предусмотрены денежные средства только на восемь месяцев», — сказал он в ходе пресс-конференции, посвященной итогам 2020 года, которая состоялась в зале заседаний Пензенской городской думы во вторник, 29 декабря.

Андрей Лузгин добавил, что затем вопрос о финансировании работы троллейбусов рассматривался ежемесячно.

«Относительно 2021 года. Мы сейчас в проекте бюджета, который был принят, профинансировали расходы на весь 2021 год», — подчеркнул мэр.

Вместе с тем он с сожалением констатировал, что оказались недофинансированы другие расходы.

Согласно данным портала госзакупок, 21 декабря 2020 года управление транспорта и связи Пензы в лице и.о. начальника Михаила Глушкова заключило с ООО «Универсал Сервис» в лице гендиректора Александра Кровякова и финансового директора Ирины Меловой контракт на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам.

Его цена составила более 104,3 млн. рублей.

Срок выполнения работ — с 1 января по 31 декабря 2021 года.