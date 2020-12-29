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Андрей Лузгин разъяснил, кто сможет приобрести автобусы на условиях льготного лизинга

20:30 | 29.12.2020 | Экономика

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Пенза, 29 декабря 2020. PenzaNews. Глава администрации Пензы Андрей Лузгин разъяснил, кто сможет приобрести автобусы на условиях льготного лизинга в случае одобрения заявки муниципалитета в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД»).

Андрей Лузгин разъяснил, кто сможет приобрести автобусы на условиях льготного лизинга

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Особенность законодательства, связанного с брутто-контрактами, следующая. Мы должны будем не менее чем за шесть месяцев до начала исполнения контракта провести конкурс», — сказал он в ходе пресс-конференции, посвященной итогам 2020 года, которая состоялась в зале заседания Пензенской городской думы во вторник, 29 декабря.

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Андрей Лузгин отметил, что процедура предусматривает торги, участники которых могут предложить цену ниже начальной (максимальной).

«Соответственно, определяется победитель. Вот этот победитель обязан будет исполнять транспортные работы теми транспортными средствами, которые прописаны в техническом задании на конкурс. У этого победителя появляется возможность использовать все программы и субсидии, которые предоставлены государством», — констатировал мэр.

Он напомнил, что льготный лизинг в рамках «БКАД» предоставляют как госкорпорация ВЭБ.РФ, так и ПАО «ГТЛК».

«У Сбербанка есть интерес к этому рынку», — добавил глава администрации города.

Андрей Лузгин выразил уверенность в том, что перевозчики будут заявляться на конкурс на заключение брутто-контракта.

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