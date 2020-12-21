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Новый закон призван помочь приобрести для Пензы автобусы на условиях льготного лизинга

15:54 | 21.12.2020 | Общество

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Пенза, 21 декабря 2020. PenzaNews. Новый региональный закон о перераспределении полномочий по организации регулярных перевозок между органами местного самоуправления муниципальных образований и органами государственной власти Пензенской области призван помочь приобрести для Пензы автобусы большой вместимости на условиях льготного лизинга. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

Новый закон призван помочь приобрести для Пензы автобусы на условиях льготного лизинга

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По его словам, для участия в соответствующем федеральном проекте необходимо, чтобы на территории Пензенской городской агломерации работал единый оператор.

«У нас есть большое желание, как и у некоторых других регионов, которые только-только пошли по этому пути, создав вот такие структуры, поучаствовать в федеральной программе по поставке автобусов большой вместимости на территорию нашего Пензенского региона. [...] Для того, чтобы претендовать на получение автобусов со скидкой, если не ошибаюсь, 60% от стоимости по федеральной программе, нужно законодательно, юридически создать такую структуру», — сказал он в ходе 37-й очередной сессии Законодательного собрания области, состоявшейся в понедельник, 21 декабря.

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«Мы сейчас идем по этому пути в большой надежде, что мы получим по лизингу — по федеральной программе — эти автобусы, если не в 2021-м, то в 2022 году», — добавил Иван Белозерцев.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в начале 2020 года стало известно, что Пенза подала заявку на участие в проекте «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД»), который предусматривает возможность приобретения перевозчиками подвижного состава на условиях льготного лизинга. Город рассчитывал получить федеральную поддержку для покупки 121 автобуса, однако пензенская заявка не прошла отбор.

В августе мэр Пензы Андрей Лузгин проинформировал губернатора Ивана Белозерцева о том, что подана новая заявка на получение федеральной поддержки для приобретения 110 автобусов, работающих на газомоторном топливе. Пенза в число победителей конкурсного отбора пока не вошла.

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