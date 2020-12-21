Новый закон призван помочь приобрести для Пензы автобусы на условиях льготного лизинга Общество

Пенза, 21 декабря 2020. PenzaNews. Новый региональный закон о перераспределении полномочий по организации регулярных перевозок между органами местного самоуправления муниципальных образований и органами государственной власти Пензенской области призван помочь приобрести для Пензы автобусы большой вместимости на условиях льготного лизинга. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

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По его словам, для участия в соответствующем федеральном проекте необходимо, чтобы на территории Пензенской городской агломерации работал единый оператор.

«У нас есть большое желание, как и у некоторых других регионов, которые только-только пошли по этому пути, создав вот такие структуры, поучаствовать в федеральной программе по поставке автобусов большой вместимости на территорию нашего Пензенского региона. [...] Для того, чтобы претендовать на получение автобусов со скидкой, если не ошибаюсь, 60% от стоимости по федеральной программе, нужно законодательно, юридически создать такую структуру», — сказал он в ходе 37-й очередной сессии Законодательного собрания области, состоявшейся в понедельник, 21 декабря.

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«Мы сейчас идем по этому пути в большой надежде, что мы получим по лизингу — по федеральной программе — эти автобусы, если не в 2021-м, то в 2022 году», — добавил Иван Белозерцев.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в начале 2020 года стало известно, что Пенза подала заявку на участие в проекте «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД»), который предусматривает возможность приобретения перевозчиками подвижного состава на условиях льготного лизинга. Город рассчитывал получить федеральную поддержку для покупки 121 автобуса, однако пензенская заявка не прошла отбор.

В августе мэр Пензы Андрей Лузгин проинформировал губернатора Ивана Белозерцева о том, что подана новая заявка на получение федеральной поддержки для приобретения 110 автобусов, работающих на газомоторном топливе. Пенза в число победителей конкурсного отбора пока не вошла.