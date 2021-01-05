EN
23:44:43 Вторник, 5 января
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пензенская область стала 19-й в рейтинге регионов по уровню содействия развития конкуренции

13:12 | 05.01.2021 | Экономика

Печать

Пенза, 5 января 2021. PenzaNews. Пензенская область заняла 19 строчку в рейтинге субъектов РФ по уровню содействия развитию конкуренции в 2019 году. Такие данные содержатся в протоколе заседания межведомственной рабочей группы по вопросам реализации положений стандарта развития конкуренции в регионах, который опубликован на сайте Минэкономразвития России.

Пензенская область стала 19-й в рейтинге регионов по уровню содействия развития конкуренции. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно представленным сведениям, в предыдущем рейтинге — за 2018 год — Пензенская область занимала 23 строчку.

Рейтинг 2019 года, как и раньше, возглавила Омская область. На второе место вышел Татарстан, который прежде занимал 11 строчку. Замкнула тройку лидеров Мордовия, поднявшаяся с пятой позиции.

Стандарт развития конкуренции в субъектах федерации утвержден распоряжением правительства России. Минэкономразвития РФ ежегодно проводит оценку регионов по уровню содействия развитию конкуренции.

Новости партнеров
Читайте также
Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в Пензе, Заречном и восьми районах Проверка организована по факту кражи машины, оставленной в непогоду в кювете
При пожаре в двухквартирном доме в Городище никто не пострадал — МЧС В Сердобске 6 февраля пройдет фестиваль авторской песни «Большая медведица»
В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у 18 детей На Олимпийской аллее в Пензе пройдут «Зимние забавы»
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама