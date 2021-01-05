Пензенская область стала 19-й в рейтинге регионов по уровню содействия развития конкуренции Экономика

Пенза, 5 января 2021. PenzaNews. Пензенская область заняла 19 строчку в рейтинге субъектов РФ по уровню содействия развитию конкуренции в 2019 году. Такие данные содержатся в протоколе заседания межведомственной рабочей группы по вопросам реализации положений стандарта развития конкуренции в регионах, который опубликован на сайте Минэкономразвития России.

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Согласно представленным сведениям, в предыдущем рейтинге — за 2018 год — Пензенская область занимала 23 строчку.

Рейтинг 2019 года, как и раньше, возглавила Омская область. На второе место вышел Татарстан, который прежде занимал 11 строчку. Замкнула тройку лидеров Мордовия, поднявшаяся с пятой позиции.

Стандарт развития конкуренции в субъектах федерации утвержден распоряжением правительства России. Минэкономразвития РФ ежегодно проводит оценку регионов по уровню содействия развитию конкуренции.