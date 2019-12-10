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Пензенская область опустилась в рейтинге регионов по уровню содействия развитию конкуренции

19:17 | 10.12.2019 | Экономика

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Пенза, 10 декабря 2019. PenzaNews. Пензенская область заняла 23 место в рейтинге регионов России по уровню содействия развитию конкуренции в 2018 году, в то время как по итогам 2017-го субъект федерации располагался на 19-й строчке.

Пензенская область опустилась в рейтинге регионов по уровню содействия развитию конкуренции. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Такие данные содержатся в протоколе заседания межведомственной рабочей группы по вопросам реализации положений стандарта развития конкуренции в субъектах РФ, который опубликован на сайте Минэкономразвития России во вторник, 10 декабря.

Лидером стала Омская область, которая реализовала почти 98% составляющих стандарта.

В пятерку лучших вошли также Воронежская область, где показатель составил около 91%, Московская область — свыше 93%, Башкирия и Мордовия — более 88% и 87% соответственно.

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В среднем реализация стандарта развития конкуренции в 2018 году составила около 73%, при этом его составляющие внедрены регионами почти на 70%, а региональные дорожные карты по содействию развитию конкуренции выполнены более чем на 76%, что свидетельствует о положительной тенденции.

В Пензенской области реализовано свыше 78,5% составляющих стандарта. Достижение установленных целевых значений составило более 90%.

Стандарт развития конкуренции в субъектах федерации утвержден распоряжением правительства России. Минэкономразвития РФ ежегодно проводит оценку регионов по уровню содействия развитию конкуренции.

Доклад за 2018 год с приложением рейтинга будет направлен в правительство России до 15 декабря 2019 года.

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