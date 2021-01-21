На лекарства для лечения коронавируса на дому из бюджета региона направят 16 млн. рублей Экономика

Пенза, 21 января 2021. PenzaNews. 16 млн. рублей будет направлено из бюджета Пензенской области на приобретение лекарственных препаратов для амбулаторного лечения новой коронавирусной инфекции. Об этом говорится в постановлении облправительства №10-пП «О перераспределении бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Пензенской области на 2021 год».

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Согласно тексту документа, на организацию питания медицинского персонала, оказывающего помощь в структурных подразделениях круглосуточного стационара, предназначенных для лечения больных с COVID-19, решено выделить 5 млн. 604,3 тыс. рублей.

На предоставление субсидии НКО с целью возмещения затрат по осуществлению деятельности, направленной на создание объектов, имеющих общественно-культурное значение, будет потрачено 2 млн. 541,8 тыс. рублей. Еще 196,3 тыс. рублей будет направлено на предоставление грантов социально ориентированным некоммерческим организациям. В постановлении отмечается, что в обоих случаях речь идет о погашении задолженности по обязательствам 2020 года.

В соответствии с документом, будут уменьшены расходы, предусмотренные по линии министерства финансов Пензенской области, в части нераспределенного по муниципальным образованиям резерва дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в сумме 24 млн. 342,4 тыс.рублей.