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На лекарства для лечения коронавируса на дому из бюджета региона направят 16 млн. рублей

09:20 | 21.01.2021 | Экономика

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Пенза, 21 января 2021. PenzaNews. 16 млн. рублей будет направлено из бюджета Пензенской области на приобретение лекарственных препаратов для амбулаторного лечения новой коронавирусной инфекции. Об этом говорится в постановлении облправительства №10-пП «О перераспределении бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Пензенской области на 2021 год».

На лекарства для лечения коронавируса на дому из бюджета региона направят 16 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно тексту документа, на организацию питания медицинского персонала, оказывающего помощь в структурных подразделениях круглосуточного стационара, предназначенных для лечения больных с COVID-19, решено выделить 5 млн. 604,3 тыс. рублей.

На предоставление субсидии НКО с целью возмещения затрат по осуществлению деятельности, направленной на создание объектов, имеющих общественно-культурное значение, будет потрачено 2 млн. 541,8 тыс. рублей. Еще 196,3 тыс. рублей будет направлено на предоставление грантов социально ориентированным некоммерческим организациям. В постановлении отмечается, что в обоих случаях речь идет о погашении задолженности по обязательствам 2020 года.

В соответствии с документом, будут уменьшены расходы, предусмотренные по линии министерства финансов Пензенской области, в части нераспределенного по муниципальным образованиям резерва дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в сумме 24 млн. 342,4 тыс.рублей.

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