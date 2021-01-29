В Сердобске состоялось официальное открытие производства компании «Преттль-СК» Экономика

Сердобск, 29 января 2021. PenzaNews. Официальное открытие производства ООО «Преттль-СК», являющегося резидентом территории опережающего социально-экономического развития «Сердобск» в Пензенской области, состоялось в пятницу, 29 января.

Фото: Econom.pnzreg.ru

Как сообщает пресс-служба министерства экономики региона, компания занимается производством кабельно-жгутовой продукции с ноября 2020 года.

Учредителем общества с ограниченной ответственностью «Преттль-СК» значится нижнекамская организация «Преттль-НК», которая выпускает низковольтный кабель, а также кабельно-жгутовую продукцию для железнодорожной и автомобильной промышленности. Компания является основным поставщиком жгутовой продукции для ПАО «КамАЗ».

Предполагаемый объем инвестиций со стороны резидента территории опережающего социально-экономического развития составит не менее 35 млн. рублей. Предусмотрено, что в течение 2020–2023 годов должно быть создано минимум 90 новых рабочих мест.