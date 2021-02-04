Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг достиг в регионе 285,7 млрд. рублей Экономика

Пенза, 4 февраля 2021. PenzaNews. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами составил в Пензенской области по итогам 2020 года 285,7 млрд. рублей. Об этом сообщил руководитель территориального органа Федеральной службы государственной статистики Максим Уханов.

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«Темпы [роста] — 114,8% к 2019 году», — отметил он в ходе пресс-конференции, состоявшейся в четверг, 4 февраля.

Глава Пензастата особо обратил внимание на рост объемов по таким видам деятельности, как «Производство мебели» — 159,8%, «Производство напитков» — 143,3%, «Производство металлургическое» — 133,3%, «Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях» — 130,7%.