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В Пензенской области средняя зарплата за 11 месяцев 2020 года составила 32 тыс. 31 рубль

16:36 | 04.02.2021 | Экономика

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Пенза, 4 февраля 2021. PenzaNews. Средняя заработная плата в Пензенской области составила в январе-ноябре 2020 года 32 тыс. 31 рубль, что на 7,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Об этом сообщил руководитель Пензастата Максим Уханов в ходе пресс-конференции, состоявшейся в четверг, 4 февраля.

В Пензенской области средняя зарплата за 11 месяцев 2020 года составила 32 тыс. 31 рубль. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По его словам, самые высокие зарплаты наблюдались в финансовой и страховой деятельности — в среднем 43 тыс. 690 рублей; наиболее низкие — в гостиничном бизнесе и на предприятиях общественного питания (в среднем 20 тыс. 222 рубля).

Максим Уханов обратил внимание на то, что основная доля занятых в экономике региона приходится на обрабатывающие производства.

«Там [средняя] зарплата составила 32 тыс. 373 рубля», — уточнил он.

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