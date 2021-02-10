Предприятиям торговли помогут повысить производительность труда в рамках нацпроекта Экономика

Пенза, 10 февраля 2021. PenzaNews. Предприятия торговли получили возможность участия в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости». Об этом сообщил заместитель министра экономического развития России Петр Засельский в ходе визита в Пензу в среду, 10 февраля.

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«Добавляется отрасль торговли. Это сильно очень расширяет сферу возможных компаний – участников национального проекта. По всей стране почти 50% предприятий из нашей целевой группы относится к торговле», — сказал он в ходе совещания, посвященного реализации нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» на территории Пензенской области, состоявшегося в технопарке высоких технологий «Рамеев».

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Петр Засельский добавил, что также в 2021 году планируется развивать сотрудничество с движением WorldSkills.

«Первое направление — это переобучение кадров по стандартам WorldSkills. Второе — это возрождение движения рационализаторов. У нас председателем оргкомитета является [первый заместитель председателя правительства России] Андрей Рэмович Белоусов. Большинство крупнейших корпораций подтвердили свое участие. Поставлена такая стратегическая задача с выходом в конце года на всероссийский чемпионат по рационализаторству», — пояснил он.

Также замминистра проинформировал присутствующих о работе по созданию цифровой экосистемы «Производительность труда», которая призвана помочь участникам нацпроекта в реальном времени проводить диагностику бизнеса, выявлять проблемные места и моделировать сценарии развития.