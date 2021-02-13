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Число юрлиц в Пензе по итогам 2020 года сократилось на 5%

10:08 | 13.02.2021 | Экономика

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Пенза, 13 февраля 2021. PenzaNews. Число юридических лиц в Пензе сократилось по итогам 2020 года на 5%. Об этом свидетельствуют данные Пензастата.

Число юрлиц в Пензе по итогам 2020 года сократилось на 5%. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

На 1 января 2020 года в территориальном разделе статистического регистра по городу Пензе было зарегистрировано 14 тыс. 916 юрлиц, на 1 января 2021 года — 14 тыс. 168.

95,7% относится к негосударственному сектору экономики.

Основным видом экономической деятельности большинства организаций — 3 тыс. 895, или 27,5% — является «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов». С видом деятельности «Строительство» и «Промышленные производства» зарегистрировано 11,4% и 11,3% юрлиц соответственно.

По состоянию на 1 января 2021 года в Пензе также осуществляют деятельность 14 тыс. 367 индивидуальных предпринимателей, год назад их было 15 тыс. 362.

Кроме того, на территории областного центра зарегистрированы 90 глав КФХ, на начало 2020 года их насчитывалось 108.

Помимо этого, в статрегистре содержатся сведения о 26 частных нотариусах и 70 частных адвокатах.

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