Пензенскому бизнесу выплачено более 931 млн. рублей долгов после вмешательства прокуратуры Экономика

Пенза, 15 февраля 2021. PenzaNews. Задолженность перед бизнесом в размере 931,2 млн. рублей по исполненным государственным и муниципальным контрактам погашена в Пензенской области в 2020 году после принятия мер прокурорского реагирования. Об этом говорится в сообщении прокуратуры региона.

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«В целях предупреждения нарушений прав предпринимателей в 2020 году прокурорами районного звена объявлено 21 предостережение. Еще пять предостережений объявлено лично прокурором области [Натальей Канцеровой] министру финансов Пензенской области [Любови Финогеевой], министру здравоохранения Пензенской области [Александру Никишину], а также главам администраций Пензы [Андрею Лузгину], Кузнецка [Сергею Златогорскому] и Сердобского района [Александру Бедикину], за счет средств бюджета которых имелся наибольший размер просроченной кредиторской задолженности», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что в Кузнецке было выявлено необоснованное завышение доходной части бюджета города, повлекшее нарушение прав и законных интересов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, перед которыми образовалась задолженность по оплате исполненных муниципальных контрактов.

«Материалы прокурорской проверки по данному факту направлены в органы предварительного расследования для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». Главе администрации Кузнецка внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Приняты меры, направленные на погашение задолженности», — уточняется в пресс-релизе.

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В сообщении добавляется, что в Пензе на фоне уменьшения объемов поступления налоговых и неналоговых доходов, влекущих рост задолженности по муниципальным контрактам, был выявлен факт непринятия органами местного самоуправления мер к взысканию имеющейся дебиторской задолженности по арендной плате.

«В целях устранения нарушений главе администрации Пензы внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено», — поясняется в тексте.

В нем обращается внимание на то, что всего в 2020 году органами прокуратуры было выявлено 148 нарушений законодательства в данной сфере, в связи с чем внесено 123 представления, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечены 94 виновных лица.

«По постановлениям прокуроров к административной ответственности привлечено 16 лиц. [...] Удовлетворено семь исковых заявлений, предъявленных прокурорами», — говорится в сообщении.