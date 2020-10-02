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Предприниматели неохотно обращаются в прокуратуру за защитой своих прав — Наталья Канцерова

21:20 | 02.10.2020 | Экономика

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Пенза, 2 октября 2020. PenzaNews. Предприниматели неохотно обращаются в прокуратуру и правоохранительные органы в случае нарушения их прав. Об этом сообщила прокурор Пензенской области Наталья Канцерова в ходе круглого стола «Защита бизнеса», состоявшегося в гостиничном комплексе «Для Вас» в Пензе в пятницу, 2 октября.

Предприниматели неохотно обращаются в прокуратуру за защитой своих прав — Наталья Канцерова. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мы максимально открыты для диалога с предпринимателями. Данный формат общения стал основополагающим принципом нашей работы. [...] Несмотря на распространенность нарушений, несмотря на нашу открытость, предприниматели все еще неохотно обращаются в прокуратуру и правоохранительные органы. Чаще всего наш анализ показывает, что меры реагирования приходится принимать по результатам мониторинга СМИ, судебных решений, иных источников, обращений представителей общественных организаций», — сказала она.

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Наталья Канцерова предложила участникам круглого стола активнее использовать существующие возможности для информирования надзорного ведомства об имеющихся проблемах и случаях нарушения прав субъектов бизнеса.

«Безусловно, не стану отрицать, что не всякая ситуация будет разрешена в пользу предпринимателей в силу каких-то объективных причин, требований закона, но могу вас заверить, что если речь будет идти о нарушениях закона, органами прокуратуры, конечно, будут предприняты все меры для устранения этих нарушений», — подчеркнула она.

Наталья Канцерова призвала предпринимателей «больше надеяться на прокуратуру и ее помощь».

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», круглый стол «Защита бизнеса» организован Фондом поддержки предпринимательства Пензенской области при содействии министерства экономики региона.

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