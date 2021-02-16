Реализация каждого нацпроекта в 2020 году сопровождалась нарушениями — Наталья Канцерова Экономика

Пенза, 16 февраля 2021. PenzaNews. Реализация каждого национального проекта в 2020 году сопровождалась нарушениями. Об этом сообщила прокурор Пензенской области Наталья Канцерова, выступая с докладом на расширенном заседании коллегии прокуратуры региона во вторник, 16 февраля.

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«Высокий процент освоения бюджетных средств, как оказалось, не повод для самоуспокоения. Как показали проверки, проведенные в 2020 году, нарушениями сопровождалась реализация каждого национального проекта», — сказала она.

Наталья Канцерова добавила, что за нецелевое использование бюджетных средств, нарушение порядка и условий расходования финансовых ресурсов были привлечены к административной ответственности должностные лица из руководящего состава Минспорта, Минтруда, Минобразования, управления ЖКХ и гражданской защиты населения, Минсельхоза Пензенской области и девяти органов местного самоуправления.

«Ввиду игнорирования законодательства о контрактной системе к административной ответственности по постановлениям прокуроров привлечены 19 должностных лиц», — отметила прокурор региона.

По словам Натальи Канцеровой, особый акцент в прошлом году был сделан на выявлении уголовно наказуемых деяний.

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«Прокурорами пресечены мошеннические схемы неправомерного завладения бюджетными средствами путем оказания фиктивных образовательных и консультационных услуг в рамках национальных проектов «Демография» и «Образования». Возбуждено пять уголовных дел. Два лица привлечены к уголовной ответственности. Два дела находится на рассмотрении в суде. В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» во взаимодействии с УФСБ установлены факты хищения министром сельского хозяйства и его первым заместителем средств финансовой поддержки сельхозпроизводителей. Возбуждено и расследуется уголовное дело», — уточнила она.

Прокурор области сообщила, что работа в данном направлении продолжена и в 2021 году.

«По материалам проверки прокуратуры Ленинского района Пензы возбуждено уголовное дело в отношении одной из организаций, которая неправомерно завладела денежными средствами путем внесения в отчет недостоверных сведений о проведении мастер-класса для предпринимателей», — сказала Наталья Канцерова.

Она подчеркнула, что в результате прокурорского вмешательства в бюджет возвращены незаконно полученные денежные средства на сумму более 3 млн. рублей, предназначавшиеся на реализацию национальных проектов.