EN
00:05:21 Среда, 17 февраля
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Реализация каждого нацпроекта в 2020 году сопровождалась нарушениями — Наталья Канцерова

19:57 | 16.02.2021 | Экономика

Печать

Пенза, 16 февраля 2021. PenzaNews. Реализация каждого национального проекта в 2020 году сопровождалась нарушениями. Об этом сообщила прокурор Пензенской области Наталья Канцерова, выступая с докладом на расширенном заседании коллегии прокуратуры региона во вторник, 16 февраля.

Реализация каждого нацпроекта в 2020 году сопровождалась нарушениями — Наталья Канцерова. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Высокий процент освоения бюджетных средств, как оказалось, не повод для самоуспокоения. Как показали проверки, проведенные в 2020 году, нарушениями сопровождалась реализация каждого национального проекта», — сказала она.

Наталья Канцерова добавила, что за нецелевое использование бюджетных средств, нарушение порядка и условий расходования финансовых ресурсов были привлечены к административной ответственности должностные лица из руководящего состава Минспорта, Минтруда, Минобразования, управления ЖКХ и гражданской защиты населения, Минсельхоза Пензенской области и девяти органов местного самоуправления.

«Ввиду игнорирования законодательства о контрактной системе к административной ответственности по постановлениям прокуроров привлечены 19 должностных лиц», — отметила прокурор региона.

По словам Натальи Канцеровой, особый акцент в прошлом году был сделан на выявлении уголовно наказуемых деяний.

Читайте также

Бурлаков и Персанов пробудут под домашним арестом до 13 мая

«Прокурорами пресечены мошеннические схемы неправомерного завладения бюджетными средствами путем оказания фиктивных образовательных и консультационных услуг в рамках национальных проектов «Демография» и «Образования». Возбуждено пять уголовных дел. Два лица привлечены к уголовной ответственности. Два дела находится на рассмотрении в суде. В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» во взаимодействии с УФСБ установлены факты хищения министром сельского хозяйства и его первым заместителем средств финансовой поддержки сельхозпроизводителей. Возбуждено и расследуется уголовное дело», — уточнила она.

Прокурор области сообщила, что работа в данном направлении продолжена и в 2021 году.

«По материалам проверки прокуратуры Ленинского района Пензы возбуждено уголовное дело в отношении одной из организаций, которая неправомерно завладела денежными средствами путем внесения в отчет недостоверных сведений о проведении мастер-класса для предпринимателей», — сказала Наталья Канцерова.

Она подчеркнула, что в результате прокурорского вмешательства в бюджет возвращены незаконно полученные денежные средства на сумму более 3 млн. рублей, предназначавшиеся на реализацию национальных проектов.

Новости партнеров
Читайте также
В суд подан иск об обращении в доход государства имущества депутата на 57 млн. рублей С компании «Специалист Поволжья» взыскано более 16 млн. рублей за незаконную рубку деревьев
При решении проблемы обманутых дольщиков достигнуты серьезные результаты — Канцерова Глава Пензы сделал прививку от коронавируса
Общую задолженность по зарплате в Пензенской области удалось снизить до 29 млн. рублей В 2020 году проверки прошли во всех больницах региона, принимающих пациентов с COVID-19
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама