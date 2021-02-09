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Бурлаков и Персанов пробудут под домашним арестом до 13 мая

18:59 | 09.02.2021 | Криминал

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Пенза, 9 февраля 2021. PenzaNews. Бывший заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков и бывший первый замглавы регионального Минсельхоза Андрей Персанов, обвиняемые в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», пробудут под домашним арестом до 13 мая. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Ленинского районного суда Пензы во вторник, 9 февраля.

Бурлаков и Персанов пробудут под домашним арестом до 13 мая. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мера пресечения в виде домашнего ареста продлена до 13 мая 2021 года», — сказано в тексте.

В сообщении отмечается, что суд принял соответствующее решение по результатам рассмотрения ходатайств следователя регионального управления ФСБ России.

«Постановления не вступили в законную силу», — уточняется в пресс-релизе.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 14 мая 2020 года сотрудники ФСБ провели обыски в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» в отношении трех лиц: заместителя председателя правительства – министра сельского хозяйства Пензенской области Андрея Бурлакова, первого замглавы регионального Минсельхоза Андрея Персанова и бизнесмена Дмитрия Лаврентьева. Все трое были задержаны.

16 мая Ленинский районный суд Пензы избрал в отношении них меру пресечения в виде заключения под стражу до 13 июля.

После этого прокуратура области выявила у Андрея Бурлакова незадекларированный жилой дом, который чиновник построил несколько лет назад и не зарегистрировал в органах Росреестра, а также ряд совершенных супругой министра сделок, свидетельствующих о возможном превышении расходов семьи над законными источниками доходов.

Кроме того, было установлено, что Андрей Персанов, находившийся в непосредственном подчинении Андрея Бурлакова, является его родственником, а супруга главы регионального Минсельхоза трудоустроена в одну из подконтрольных ведомству организаций.

7 и 9 июля Ленинский районный суд Пензы продлил срок содержания под стражей Андрея Персанова и Андрея Бурлакова до 13 октября.

8 июля мера пресечения Дмитрию Лаврентьеву была изменена с заключения под стражу на домашний арест на срок до 8 октября.

20 июля Андрей Бурлаков был уволен в связи с утратой доверия. Также от занимаемой должности был освобожден Андрей Персанов.

5 октября суд принял решение об изменении меры пресечения в отношении Андрея Бурлакова и Андрея Персанова с заключения под стражу на домашний арест. При этом материал о ее продлении или изменении в отношении третьего фигуранта в суд не поступал.

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