Консолидированный бюджет Пензенской области по доходам за январь исполнен на 102,1% Экономика

Пенза, 18 февраля 2021. PenzaNews. 3 млрд. 789,7 млн. рублей поступило в консолидированный бюджет Пензенской области в январе 2021 года, план выполнен на 102,1%. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минфина.

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По информации ведомства, налоговые и неналоговые доходы составили 2 млрд. 375,4 млн. рублей, или 101,2% к плану; безвозмездные поступления — 1 млрд. 414,3 млн. рублей (103,9%).

Бюджет Пензенской области по доходам выполнен на 103,3%: при плане в 3 млрд. 158,2 млн. рублей фактически поступило 3 млрд. 263,6 млн. рублей. Налоговые и неналоговые доходы сложились в сумме 1 млрд. 857,7 млн. рублей при ожидаемом уровне 1 млрд. 810,9 млн. рублей, план выполнен на 102,6%.