В Пензенской области в январе пассажирооборот автотранспорта упал на 19,8% Экономика

Пенза, 24 февраля 2021. PenzaNews. Пассажирооборот автомобильного транспорта в Пензенской области в январе 2021 года упал на 19,8% по сравнению с аналогичным месяцем 2020-го. Об этом свидетельствуют данные Пензастата.

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В первый месяц текущего года пассажирооборот составил 90 млн. 183,6 тыс. пассажиро-километров.

В январе 2021-го пассажирским автомобильным транспортом перевезено 4 млн. 550 тыс. пассажиров, что на 18,3% меньше по сравнению с январем 2020-го.

Пассажирооборот транспорта — объем работы транспорта по перевозкам пассажиров. Определяется суммированием произведений количества пассажиров по каждой позиции перевозки на расстояние. Исчисляется раздельно по видам транспорта, сообщения и другим признакам.

Число пассажиров, перевезенных за определенный период времени, учитывается по видам транспорта, сообщений и другим признакам. Данные приводятся с учетом пассажиров, пользующихся правом бесплатного и льготного проезда.