Фонд содействия инновациям в 2020 году выделил на пензенские проекты свыше 230 млн. рублей Экономика

Пенза, 3 марта 2021. PenzaNews. Фонд содействия инновациям, региональное представительство которого действует на базе «Центра кластерного развития», выделил в 2020 году на реализацию проектов в Пензенской области свыше 230 млн. рублей, что более чем в два раза превышает объем поддержки, оказанной в 2019-м. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила заместитель генерального директора «ЦКР» по инновациям Юлия Пронина.

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«По объему привлеченных средств фонда Пензенская область заняла третье место в ПФО», — отметила собеседница агентства.

Она уточнила, что пензенские инноваторы активно участвовали в конкурсах по различным направлениям, в итоге по программе «Коммерциализация» было поддержано 11 проектов на сумму 213,7 млн. рублей, «УМНИК» — 21 проект на 10,5 млн. рублей, «Старт» — три проекта на 7 млн. рублей, по результатам отбора среди ЦМИТов — три проекта на 0,4 млн. рублей.

По словам Юлии Прониной, привлечь столь значительную финансовую помощь удалось благодаря активному взаимодействию с пензенскими инноваторами: информированию авторов научно-технических проектов о проводимых грантовых конкурсах, их консультационной поддержке и сотрудничеству с вузами.

«Стараемся, чтобы заявки были высокого качества», — сказала заместитель гендиректора «ЦКР», добавив, что в ходе последнего в 2020 году конкурса по программе «Коммерциализация» получили поддержку все заявленные от Пензенской области проекты.

Юлия Пронина подчеркнула, что, несмотря на увеличение количества участников проводимых конкурсов и возросшую конкуренцию, авторы перспективных проектов по-прежнему имеют хорошие шансы на получение грантов, поскольку фонд не ограничивает число подаваемых от конкретного региона заявок, а отбирает лучшие из всех представленных.

Говоря о приоритетах на 2021 год, собеседница агентства пояснила, что пензенское представительство Фонда содействия инновациям продолжит работу по всем направлениям, при этом в первую очередь внимание будет уделено программе «Коммерциализация».

«Это реальная поддержка бизнесу — бизнесу, который уже осуществил инновационные разработки, который может создать новые рабочие места, который поможет увеличить наш внутренний региональный продукт, нарастить экспортный потенциал Пензенской области, повысив ее конкурентоспособность на российском и мировом уровне», — отметила она.

Замруководителя «ЦКР» добавила, что также намечено активизировать работу со стартаперами, чтобы они смогли воспользоваться финансовой поддержкой, реализовать свои задумки и построить инновационный бизнес.