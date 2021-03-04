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Общественные представители Фонда поддержки предпринимательства появятся за пределами Пензы

16:52 | 04.03.2021 | Экономика

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Пенза, 4 марта 2021. PenzaNews. Открытый отбор общественных представителей Фонда поддержки предпринимательства Пензенской области должен пройти в марте во всех городских округах и районах. Такую задачу поставил губернатор Иван Белозерцев в ходе церемонии оглашения инвестиционного послания, состоявшейся в центре культурного развития «Губернский» в Пензе в четверг, 4 марта.

Общественные представители Фонда поддержки предпринимательства появятся за пределами Пензы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Вовлечь как можно больше людей в предпринимательство, обучить их, помочь создать и развить свой бизнес — одна из приоритетных задач и правительства Пензенской области, и регионального Фонда поддержки предпринимательства. В 2020 году услугами фонда воспользовались 2 тыс. 322 субъекта малого и среднего бизнеса. Это более 5% от общего количества представителей малого бизнеса в регионе. В образовательных программах регионального проекта «Популяризация предпринимательства» приняли участие 7 тыс. молодых людей в возрасте от 14 до 25 лет. На них мы делаем ставку в развитии молодежного предпринимательства», — сказал он.

Глава региона констатировал, что деятельность фонда по большей части сконцентрирована в Пензе.

«Его услуги не всегда доступны предпринимателям из сельской местности. Такое положение дел меня не устраивает. Министерство экономики и Фонд поддержки предпринимательства должны в течение марта организовать открытый отбор общественных представителей фонда во всех городских округах и муниципальных районах», — подчеркнул Иван Белозерцев.

По мнению губернатора, село нуждается в особом внимании.

«В последние годы мы вместе с инвесторами ведем активную работу по созданию в сельских районах рабочих мест, но нельзя забывать и о малых формах хозяйствования. На грантовую поддержку семейных ферм сельскохозяйственных потребительских кооперативов и крестьянско-фермерских хозяйств в 2021 году в бюджете предусмотрено свыше 180 млн. рублей», — уточнил он.

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