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Белозерцев предложил открыть в Харбинской бондовой зоне склады с продукцией из России

20:27 | 04.03.2021 | Экономика

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Пенза, 4 марта 2021. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев предложил открыть на территории Харбинской бондовой зоны централизованные склады под брендом «Сделано в России».

Белозерцев предложил открыть в Харбинской бондовой зоне склады с продукцией из России

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Считаю необходимым правительству Пензенской области выйти с инициативой в правительство РФ для открытия на территории Харбинской бондовой зоны централизованных складов под брендом «Сделано в России», — сказал он в ходе церемонии оглашения инвестиционного послания, состоявшейся в центре культурного развития «Губернский» в Пензе в четверг, 4 марта.

Говоря о развитии экономических отношений с Китаем, глава региона напомнил, что группа компаний «РусГрейн» наладила поставки растительного масла в КНР.

«Между правительством Пензенской области и народным правительством провинции Хэйлунцзян идут переговоры о разработке комплексной программы развития межрегионального торгово-экономического сотрудничества. Она предусматривает организацию встречных поставок китайской и российской продукции с использованием регулярного железнодорожного контейнерного поезда по прямым маршрутам «Пенза — Харбин», «Харбин — Пенза», — отметил Иван Белозерцев.

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