Счетная палата Пензенской области в 2020 году выявила нарушения почти на 1,3 млрд. рублей Экономика

Пенза, 9 марта 2021. PenzaNews. Счетная палата Пензенской области выявила нарушения на сумму 1 млрд. 282 млн. 285 тыс. рублей в ходе проведенных в 2020 году проверок, которыми были охвачены восемь органов исполнительной власти региона, 20 госучреждений, три органа местного самоуправления со структурными подразделениями и один хозяйствующий субъект. Соответствующая информация представлена в отчете о работе Счетной палаты в прошедшем году, который размещен в открытом доступе.

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В документе уточняется, что при расчете этой суммы не учтены случаи неэффективного использования государственных средств.

Согласно представленным сведениям, в 2020 году в Пензенской области были допущены нарушения порядка формирования и финансового обеспечения выполнения государственного и муниципального задания на оказание услуг и выполнение работ государственными и муниципальными учреждениями на сумму 958,5 млн. рублей.

Вскрыты нарушения при осуществлении закупок на 245,2 млн. рублей.

Выявлены нарушения порядка и условий оплаты труда работников государственных бюджетных и автономных учреждений на 60,2 млн. рублей.

Зафиксированы нарушения при установлении случаев и порядка предоставления субсидий юридическим, физическим лицам и индивидуальным предпринимателям на 9,2 млн. рублей.

Объем грубых нарушений правил ведения бухучета составил 7,7 млн. рублей.

Кроме того, выявлены нарушения требований, предъявляемых к оформлению фактов хозяйственной жизни экономического субъекта первичными учетными документами, на 1,2 млн. рублей.

Вскрыты факты расходования бюджетными и автономными учреждениями средств субсидий на иные цели, не в соответствии с целями их предоставления, на 0,2 млн. рублей.

Из отчета следует, что в 2020 году в Пензенской области выявлено неэффективное использование бюджетных средств на сумму 223 млн. 146,4 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2019 году Счетная палата Пензенской области выявила нарушения на 1 млрд. 287 млн. 778,6 тыс. рублей, а также неэффективное использование бюджетных средств на 193 млн. 840,6 тыс. рублей.