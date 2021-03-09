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Иван Белозерцев поблагодарил тех, кто готовил инвестпослание

17:04 | 09.03.2021 | Экономика

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Пенза, 9 марта 2021. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поблагодарил тех коллег, которые готовили инвестиционное послание.

Иван Белозерцев поблагодарил тех, кто готовил инвестпослание. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На прошлой неделе было озвучено инвестиционное послание. Благодарю тех коллег, которые готовили инвестиционное послание. По оценке специалистов и федеральных экспертов, послание было содержательным, емким», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в правительстве региона во вторник, 9 марта.

Иван Белозерцев поручил заместителю председателя правительства Пензенской области Денису Бубнову и министру экономики региона Сергею Капралову до 20 марта представить дорожную карту по реализации задач, обозначенных в инвестпослании.

«Это внешний документ, с которым каждый житель должен иметь возможность ознакомиться, чтобы понимать, на каких базисах мы строим экономическую политику. Возможно, у кого-то будут предложения. [...] Мы можем доработать этот план, расширить его», — подчеркнул губернатор.

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