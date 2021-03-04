Белозерцев назвал приоритетной задачей полное восстановление рынка труда до конца 2021 года Экономика

Пенза, 4 марта 2021. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев назвал приоритетной задачей полное восстановление рынка труда до конца 2021 года.

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«Приоритетной задачей развития экономики является полное восстановление рынка труда до конца текущего года. В нашем регионе наметилась тенденция к снижению безработицы. Сегодня показатель по Пензенской области снизился по сравнению с максимальным уровнем 2020 года более чем в два раза. Он составляет 2,5%», — сказал Иван Белозерцев в ходе церемонии оглашения инвестиционного послания, состоявшейся в центре культурного развития «Губернский» в Пензе в четверг, 4 марта.

По его словам, в целом по России показатель составляет 3,4%, в ПФО — 2,8%.

«В прошлом году на выплату пособий по безработице направлено более 1,5 млрд. рублей. Двукратное снижение страховых взносов для малого и среднего бизнеса — с 30% до 15% — на постоянной основе частично позволило сохранить занятость», — отметил глава региона.

Иван Белозерцев добавил, что оказались востребованы гранты на решение неотложных задач бизнеса, в том числе на выплату зарплаты.

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«Данной мерой поддержки воспользовалось более 14 тыс. пензенских компаний. Общая сумма поддержки при этом превысила 800 млн. рублей», — уточнил губернатор.

Он также обратил внимание на льготное кредитование организаций, работающих в наиболее пострадавших отраслях.

«Почти 4 тыс. заявок от пензенских предпринимателей и предприятий поступило на участие в льготной программе кредитования под 2%, где при сохранении 90% штата весь долг списывается. Одобрено 77% заявок на сумму 5,5 млрд. рублей. Это четвертое место среди субъектов Приволжского федерального округа. Приведу пример: системообразующие предприятия региона — заводы «Старт» и «Пензтяжпромарматура» — получили льготные кредиты на сумму около 1 млрд. рублей», — сказал Иван Белозерцев.

Губернатор напомнил, что президент России Владимир Путин одобрил запуск новой программы льготного кредитования для бизнеса, ставка по которой будет 3%.

В связи с этим он поручил организовать работу по информированию заинтересованных лиц об условиях участия в ней.