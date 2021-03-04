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Белозерцев назвал приоритетной задачей полное восстановление рынка труда до конца 2021 года

15:56 | 04.03.2021 | Экономика

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Пенза, 4 марта 2021. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев назвал приоритетной задачей полное восстановление рынка труда до конца 2021 года.

Белозерцев назвал приоритетной задачей полное восстановление рынка труда до конца 2021 года

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Приоритетной задачей развития экономики является полное восстановление рынка труда до конца текущего года. В нашем регионе наметилась тенденция к снижению безработицы. Сегодня показатель по Пензенской области снизился по сравнению с максимальным уровнем 2020 года более чем в два раза. Он составляет 2,5%», — сказал Иван Белозерцев в ходе церемонии оглашения инвестиционного послания, состоявшейся в центре культурного развития «Губернский» в Пензе в четверг, 4 марта.

По его словам, в целом по России показатель составляет 3,4%, в ПФО — 2,8%.

«В прошлом году на выплату пособий по безработице направлено более 1,5 млрд. рублей. Двукратное снижение страховых взносов для малого и среднего бизнеса — с 30% до 15% — на постоянной основе частично позволило сохранить занятость», — отметил глава региона.

Иван Белозерцев добавил, что оказались востребованы гранты на решение неотложных задач бизнеса, в том числе на выплату зарплаты.

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«Данной мерой поддержки воспользовалось более 14 тыс. пензенских компаний. Общая сумма поддержки при этом превысила 800 млн. рублей», — уточнил губернатор.

Он также обратил внимание на льготное кредитование организаций, работающих в наиболее пострадавших отраслях.

«Почти 4 тыс. заявок от пензенских предпринимателей и предприятий поступило на участие в льготной программе кредитования под 2%, где при сохранении 90% штата весь долг списывается. Одобрено 77% заявок на сумму 5,5 млрд. рублей. Это четвертое место среди субъектов Приволжского федерального округа. Приведу пример: системообразующие предприятия региона — заводы «Старт» и «Пензтяжпромарматура» — получили льготные кредиты на сумму около 1 млрд. рублей», — сказал Иван Белозерцев.

Губернатор напомнил, что президент России Владимир Путин одобрил запуск новой программы льготного кредитования для бизнеса, ставка по которой будет 3%.

В связи с этим он поручил организовать работу по информированию заинтересованных лиц об условиях участия в ней.

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