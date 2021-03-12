Белозерцев предложил кандидатуру Лисина на должность бизнес-омбудсмена Экономика

Пенза, 12 марта 2021. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев внес на рассмотрение Законодательного собрания кандидатуру Михаила Лисина для назначения на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе.

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«В соответствии с законом Пензенской области от 29 августа 2013 года №2420-ЗПО «Об уполномоченном по защите прав предпринимателей в Пензенской области» представляю кандидатуру Лисина Михаила Николаевича для назначения на государственную должность Пензенской области уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пензенской области. По уровню профессионального образования, опыту работы, деловым качествам Лисин М.Н. соответствует указанной должности», — говорится в письме за подписью Ивана Белозерцева, направленном на имя председателя Законодательного собрания региона Валерия Лидина.

По информации, которой располагает ИА «PenzaNews», кандидатуру Михаила Лисина согласовал уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Также она одобрена советом по развитию предпринимательства при правительстве Пензенской области.

Михаил Лисин является председателем совета реготделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия». В сентябре 2017 года был избран депутатом Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва от партии «Единая Россия».

До недавнего времени возглавлял компанию «Электра», которой, согласно данным ЕГРЮЛ, с февраля 2021 года стал руководить Константин Прибылов.